У Харківській області зафіксували нові випадки зараження килимом
За даними Міністерства охорони здоров'я України на ранок 3 вересня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіла 231 людина.
Померли 7 пацієнтів, одужали 98 осіб.
Всього за час пандемії в регіоні від коронавірусної хвороби померли 3699 пацієнтів.
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До слова, ВООЗ і ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.
Про це повідомляє ЮНІСЕФ.
"Пандемія викликала найбільш катастрофічні перебої в освіті в історії. Тому надзвичайно важливо, щоб навчання в школах було безперебійним по всій Європі. Нам не вдасться подолати пандемію швидко, але безпечне навчання дітей в класах має залишатися першочерговою метою", - заявив Ханс Генрі Клюге, регіональний директор ВООЗ і лікар.
Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок.
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