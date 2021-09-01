На Харківську область обрушився град
У багатьох районах Харківської області 31 Серпня був ураган і пройшла злива з грозою.
Негода розбушувалася на Борівщині-там випав великий град. Місцеві жителі опублікували фото в соціальних мережах.
До слова, вчора Харків і область заливало дощами.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Україна вводить нову сувору заборону з 1 вересня: кого вона торкнеться і до чого готуватися
Суддя "Майстер Шеф" сильно змінився перед новим сезоном, як він тепер виглядає: "Красунчик, схуд..."
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
У місцевих телеграм-каналах публікують кадри, на яких видно, що в місті були затоплені вулиці.
"На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- йдеться в повідомленні.
Крім того, в Харкові блискавка влучила прямо в найвищий флагшток області.
"Блискавка вдарила прямо у флагшток. Але не на тих напали, тримаємося", - йдеться в повідомленні.
Моторошний момент потрапив на відео.
Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався
Як повідомляла Politeka, вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ: "ніхто не зробив зауваження"