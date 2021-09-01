На Харківську область обрушився град

У багатьох районах Харківської області 31 Серпня був ураган і пройшла злива з грозою.

Негода розбушувалася на Борівщині-там випав великий град. Місцеві жителі опублікували фото в соціальних мережах.

До слова, вчора Харків і область заливало дощами.

У місцевих телеграм-каналах публікують кадри, на яких видно, що в місті були затоплені вулиці.

"На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- йдеться в повідомленні.

Крім того, в Харкові блискавка влучила прямо в найвищий флагшток області.

"Блискавка вдарила прямо у флагшток. Але не на тих напали, тримаємося", - йдеться в повідомленні.

Моторошний момент потрапив на відео.

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