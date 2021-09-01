На Харьковскую область обрушился град

Во многих районах Харьковской области 31 августа был ураган и прошел ливень с грозой.

Непогода разбушевалась на Боровщине- там выпал крупный град. Местные жители опубликовали фото в социальных сетях.

К слову, вчера Харьков и область заливало дождями.

В местных телеграм-каналах публикуют кадры, на которых видно, что в городе были затоплены улицы.

"На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харькове молния попала прямо в самый высокий флагшток области.

"Молния ударила прямо во флагшток. Но не на тех напали, тримаємось", - говорится в сообщении.

Жуткий момент попал на видео.

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