На Харьковскую область обрушился град
Во многих районах Харьковской области 31 августа был ураган и прошел ливень с грозой.
Непогода разбушевалась на Боровщине- там выпал крупный град. Местные жители опубликовали фото в социальных сетях.
К слову, вчера Харьков и область заливало дождями.
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В местных телеграм-каналах публикуют кадры, на которых видно, что в городе были затоплены улицы.
"На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Харькове молния попала прямо в самый высокий флагшток области.
"Молния ударила прямо во флагшток. Но не на тех напали, тримаємось", - говорится в сообщении.
Жуткий момент попал на видео.
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