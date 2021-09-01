Зведення по регіону за минулу добу

У Харківській області за добу зафіксували нові смерті від ковіда

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових випадків захворювання-19, з них дітей - 153, медпрацівників – 52.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ - 268, Харківській – 177, Донецькій – 139, Чернівецькій-128 та Львівській-121 областях

У Харківській області за добу загинули від коронавірусної хвороби семеро людей.

До слова, в Харківській області від ковіда померли 50 медиків.

Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.

З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.

Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.

Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.

З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.