У Харківській області за добу зафіксували нові смерті від ковіда
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Так, 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових випадків захворювання-19, з них дітей - 153, медпрацівників – 52.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ - 268, Харківській – 177, Донецькій – 139, Чернівецькій-128 та Львівській-121 областях
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Найбагатша співачка України показала чоловіка-мільярдера і дочок, забруднених у багнюці: "З якого племені?"
Зірка Топ-модель по-українськи з незвичайною зовнішністю розлютила на Мастер Шеф: "Вештаються одні й ті ж"
Еллерт не стримався й проговорився щодо весілля Мішиної: "Вже розгледіли каблучку..."
Переможницю "Холостяка" Анну Богдан звинуватили в цинічному обмані: що сталося
У Харківській області за добу загинули від коронавірусної хвороби семеро людей.
До слова, в Харківській області від ковіда померли 50 медиків.
Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.
З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.
Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.
Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.
З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.
Нагадаємо, локдаун у Харкові можуть ввести вже в листопаді: Заява головного санлікаря, чого чекати
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.