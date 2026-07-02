ВПО, які втратили житло або були змушені залишити свої домівки, можуть отримати нову грошову допомогу на оплату оренди житла в Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Програма передбачає компенсацію вартості оренди житла протягом шести місяців, однак скористатися нею зможуть лише ті заявники, які відповідають встановленим критеріям.

Подати заявку на грошову допомогу в Харківській області можуть ВПО, які залишили місце проживання після 24 лютого 2022 року, українці, евакуйовані з небезпечних територій упродовж останніх шести місяців, а також громадяни, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через війну, якщо їхнє житло було пошкоджене, зруйноване або непридатне для проживання.

Під час відбору благодійники враховуватимуть не лише відповідність формальним вимогам, а й реальні життєві обставини родини. Перевагу планують надавати заявникам, які проживають у місцях тимчасового розміщення чи гуртожитках, ризикують втратити орендоване житло через фінансові труднощі або зміну обставин з боку власника помешкання, а також сім’ям, які змушені жити в перенаселених чи неналежних санітарних умовах.

Однією з обов'язкових умов участі є те, що родина раніше не повинна була отримувати допомогу на оплату оренди житла від міжнародних гуманітарних організацій.

Крім цього, організатори оцінюватимуть перспективи фінансової самостійності сім'ї після завершення виплат. Для цього претенденти мають надати план покращення свого матеріального становища. Він може передбачати працевлаштування, здобуття нової професії або відкриття власної справи. За потреби учасники програми зможуть скористатися підтримкою кар'єрних консультантів, однак ініціатива щодо реалізації такого плану має виходити від самих заявників.

Для участі необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету, вказавши достовірну інформацію про склад сім'ї, свій статус та поточні житлові умови.

Зазначається, що подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Усі анкети проходитимуть перевірку, після якої благодійний фонд зв'яжеться лише з кандидатами, які відповідатимуть умовам програми.

Джерело: БФ "Право на захист".

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