В Харьковской области за сутки зафиксировали новые смерти от ковида
Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
Так, 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых случаев COVID-19, из них детей - 153, медработников – 52.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев - 268, Харьковской – 177, Донецкой – 139, Черновицкой – 128 и Львовской – 121 областях
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В Харьковской области за сутки погибли от коронавирусной болезни семь человек.
К слову, в Харьковской области от ковида скончались 50 медиков.
Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.
Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.
По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.
С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.
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