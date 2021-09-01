Сводка по региону за прошлые сутки

В Харьковской области за сутки зафиксировали новые смерти от ковида

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Так, 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2075 новых случаев COVID-19, из них детей - 153, медработников – 52.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев - 268, Харьковской – 177, Донецкой – 139, Черновицкой – 128 и Львовской – 121 областях

В Харьковской области за сутки погибли от коронавирусной болезни семь человек.

К слову, в Харьковской области от ковида скончались 50 медиков.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.

Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.

По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.

С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.