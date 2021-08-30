У поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів
Так, пасажири поїзда № 252 "Одеса – Харків" поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.
Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Горбунов показав, що виростив на їх з Осадчої городі, розмір вражає: "Смакота!"
Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"
Могилевська на "Співають всі" розлютила українців, розімлівши поруч з Меладзе: "Ганьба"
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.
До слова, в Харкові в квартирі "оселилися" блохи, від яких важко позбутися.
У квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні.
"Живу на першому поверсі і вже протягом двох місяців квартиру окупували блохи. Майже через день робили заявки о 15-62. Вони звичайно їх приймали і начебто передавали у відповідну службу. Коли вийшли на службу направлення там сказали, що заявки їм ніхто не передавав", - йдеться в повідомленні.
Через деякий час служба опрацювала приміщення, але тільки одну кімнату в підвалі.
Нагадаємо, локдаун у Харкові можуть ввести вже в листопаді: Заява головного санлікаря, чого чекати
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.