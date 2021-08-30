У поїзді Одеса-Харків пасажири не могли заснути через тарганів

Так, пасажири поїзда № 252 "Одеса – Харків" поділилися в мережі кадрами, на якому видно, як мерзенні комахи бігають не тільки по вагону, але і по сплячим людям.

Пасажири скаржилися, що через полчища тарганів, вони не змогли заснути, незважаючи на втому.

"бррр, яка гидота", " чесно кажучи помітила що їх різко стало багато, тільки й чутно від людей про тарганів ..до чого б це", "вони теж поспішають скористатися оновленою Укрзалізницею"," мабуть, народ подорожує зі своїми, ось вони і поповзають", - пишуть в коментарях українці.

До слова, в Харкові в квартирі "оселилися" блохи, від яких важко позбутися.

У квартирі вже кілька разів робили обробку самостійно, але ефекту вистачає на 2 дні.

"Живу на першому поверсі і вже протягом двох місяців квартиру окупували блохи. Майже через день робили заявки о 15-62. Вони звичайно їх приймали і начебто передавали у відповідну службу. Коли вийшли на службу направлення там сказали, що заявки їм ніхто не передавав", - йдеться в повідомленні.

Через деякий час служба опрацювала приміщення, але тільки одну кімнату в підвалі.

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