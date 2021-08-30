В поезде Одесса-Харьков пассажиры не могли уснуть из-за тараканов

Так, пассажиры поезда № 252 «Одесса – Харьков» поделились в сети кадрами, на котором видно, как мерзкие насекомые бегают не только по вагону, но и по спящим людям.

Пассажиры жаловались, что из-за полчища тараканов, они не смогли уснуть, несмотря на усталость.

"бррр, какая мерзость", "Честно говоря заметила что их резко стало много , только и слышно от людей про тараканов ..к чему бы это", "Они тоже спешат воспользоваться обновленной укрзализницею", "Видимо, народ путешествует со своими, вот они и уползают", - пишут в комментарих украинцы.

К слову, в Харькове в квартире "поселились" блохи, от которых трудно избавиться.

В квартире уже несколько раз делали обработку самостоятельно, но эффекта хватает на 2 дня.

"Живу на первом этаже и уже в течение двух месяцев квартиру оккупировали блохи. Почти через день делали заявки в 15-62. Они конечно их принимали и вроде передавали в соответствующую службу. Когда вышли на службу направления там сказали, что заявки им никто не передавал", - говорится в сообщении.

Спустя время служба обработала помещение, но только одну комнату в подвале.

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