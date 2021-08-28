У Харківській області від ковіда померли 50 медиків
Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.
З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.
Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.
Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.
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З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.
До слова, у Харкові виявили небезпечну інфекцію
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.
З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.
Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі.
У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.
24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.
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