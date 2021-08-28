У Харківській області від ковіда померли 50 медиків

Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.

З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.

Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.

Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.

З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.