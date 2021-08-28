В Харьковской области от ковида скончались 50 медиков

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.

Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.

По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.

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больница, коронавирус, скрин

С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.

К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.

Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.

Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары.

В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.

полиция, скорая, швидка допомога, скрин

24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.

Напомним, локдаун в Харькове могут ввести уже в ноябре: заявление главного санврача, чего ждать

Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.