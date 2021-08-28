В Харьковской области от ковида скончались 50 медиков

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.

Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.

По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.

С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.