В Харьковской области от ковида скончались 50 медиков
Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.
Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.
По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.
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С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.
К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.
Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.
Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары.
В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.
24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.
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Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.