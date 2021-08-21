На харківському вокзалі спалахнула пожежа

Про це повідомили в Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Горіли дерев'яні конструкції даху, до гасіння залучили пожежний потяг.

Близько чотирьох годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.

"О 23: 47 пожежу на залізничному вокзалі ліквідовано", — повідомили рятувальники.

До слова, в Харківській області в результаті пожеж загинули дві людини

Одна з пожеж трапилася в приватному будинку в Новобаварському районі обласного центру.

Протягом години пожежникам вдалося впоратися з вогнем.

На жаль, загинула господиня будинку 86-ти років.

У Чугуївському районі рятувальники ліквідували пожежу на відкритій місцевості. Там, вигоріли трава і сухостій на площі 1 га.

Рятувальники виявили тіло 81-річного жителя обласного центру.

Попередньою причиною пожежі в будинку названо коротке замикання проводки. Обставини другої події встановлюються.

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