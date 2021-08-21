На харьковском вокзале вспыхнул пожар

Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Горели деревянные конструкции крыши, к тушению привлекли пожарный поезд.

Около четырех часов понадобилось спасателям, чтобы потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.

"В 23:47 пожар на железнодорожном вокзале ликвидирован", — сообщили спасатели.

К слову, в Харьковской области в результате пожаров погибли два человека

Один из пожаров случился в частном доме в Новобаварском районе областного центра.

В течение часа пожарным удалось справиться с огнем.

К сожалению, погибла хозяйка дома 86-ти лет.

В Чугуевском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой местности. Там, выгорели трава и сухостой на площади 1 га.

Спасатели обнаружили тело 81-летнего жителя областного центра.

Предварительной причиной пожара в доме названо короткое замыкание проводки. Обстоятельства второго происшествия устанавливаются.

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