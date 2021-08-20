Українці поскаржилися на жахливі умови в маршрутках
Фото опублікували в телеграм-спільноті "Чорний список".
Величезна діра на підлозі транспортного засобу може нашкодити здоров'ю харків'ян.
"Вентиляція в маршрутці №225. Перелом ніг включений у вартість проїзду", - обурюється автор повідомлення.
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Чому транспорт у такому стані виходить на маршрути, незрозуміло, адже він загрожує якщо не життю, то здоров'ю українців.
До слова, водії об'їжджають найбільший проспект Харкова.
Реконструкцію почали ще минулого року, але терміни здачі регулярно відкладали.
Місцями Московський проспект розширили-додали по одній смузі з обох сторін, але в сотні метрів залишили тільки дві смуги, через що на ділянці постійно виникають пробки.
Наразі рух трамваїв не відновлено.