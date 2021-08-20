Украинцы пожаловались на ужасные условия в маршрутках

Фото опубликовали в телеграмм-сообществе «Черный список».

Огромная дыра на полу транспортного средства может навредить здоровью харьковчан.

«Вентиляция в маршрутке №225. Перелом ног включен в стоимость проезда», - возмущается автор сообщения.

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Почему транспорт в таком состоянии выходит на маршруты, непонятно, ведь он угрожает если не жизням, то здоровью украинцев.

К слову, водители объезжают самый большой проспект Харькова.

Реконструкцию начали еще в прошлом году, но сроки сдачи регулярно откладывали.

Местами Московский проспект расширили-добавили по одной полосе с обеих сторон, но в сотне метров оставили только две полосы, из-за чего на участке постоянно возникают пробки.

Сейчас движение трамваев не восстановлено.