Украинцы пожаловались на ужасные условия в маршрутках
Фото опубликовали в телеграмм-сообществе «Черный список».
Огромная дыра на полу транспортного средства может навредить здоровью харьковчан.
«Вентиляция в маршрутке №225. Перелом ног включен в стоимость проезда», - возмущается автор сообщения.
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Почему транспорт в таком состоянии выходит на маршруты, непонятно, ведь он угрожает если не жизням, то здоровью украинцев.
К слову, водители объезжают самый большой проспект Харькова.
Реконструкцию начали еще в прошлом году, но сроки сдачи регулярно откладывали.
Местами Московский проспект расширили-добавили по одной полосе с обеих сторон, но в сотне метров оставили только две полосы, из-за чего на участке постоянно возникают пробки.
Сейчас движение трамваев не восстановлено.