Водії об'їжджають найбільший проспект Харкова
Реконструкцію почали ще минулого року, але терміни здачі регулярно відкладали. Йдеться в сюжеті "Джедаї" на каналі 2+2.
Місцями Московський проспект розширили-додали по одній смузі з обох сторін, але в сотні метрів залишили тільки дві смуги, через що на ділянці постійно виникають пробки.
Наразі рух трамваїв не відновлено.
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До слова, харків'янка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті
Очевидці розповіли, що жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.
"У 24 тролейбусі жінка відмовилася платити за проїзд зі словами" все дорожчає....",- йдеться в повідомленні.