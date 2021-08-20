Водії об'їжджають найбільший проспект Харкова

Реконструкцію почали ще минулого року, але терміни здачі регулярно відкладали. Йдеться в сюжеті "Джедаї" на каналі 2+2.

Місцями Московський проспект розширили-додали по одній смузі з обох сторін, але в сотні метрів залишили тільки дві смуги, через що на ділянці постійно виникають пробки.

Наразі рух трамваїв не відновлено.

До слова, харків'янка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті

Очевидці розповіли, що жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.

"У 24 тролейбусі жінка відмовилася платити за проїзд зі словами" все дорожчає....",- йдеться в повідомленні.

Тоді чоловік зупинив транспорт і кондуктор почав вимагати, щоб жінка вийшла з тролейбуса.

Але та відмовилася виходити з транспорту, після цього її почали виштовхувати пасажири з транспорту.

Відео можна побачити тут.

До слова, величезні затори виникли на новому проспекті в Харкові: "не доробили, але відкривають"

Як повідомляла Politeka, проїзд у громадському транспорті в Україні став дорожчим: де ціна піднялася аж у два рази

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри