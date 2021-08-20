Водії об'їжджають найбільший проспект Харкова

Реконструкцію почали ще минулого року, але терміни здачі регулярно відкладали. Йдеться в сюжеті "Джедаї" на каналі 2+2.

Місцями Московський проспект розширили-додали по одній смузі з обох сторін, але в сотні метрів залишили тільки дві смуги, через що на ділянці постійно виникають пробки.

Наразі рух трамваїв не відновлено.

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До слова, харків'янка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті

Очевидці розповіли, що жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.

"У 24 тролейбусі жінка відмовилася платити за проїзд зі словами" все дорожчає....",- йдеться в повідомленні.