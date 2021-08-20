Водители объезжают самый большой проспект Харькова
Реконструкцию начали еще в прошлом году, но сроки сдачи регулярно откладывали. Говорится в сюжете "Джедаи" на канале 2+2.
Местами Московский проспект расширили-добавили по одной полосе с обеих сторон, но в сотне метров оставили только две полосы, из-за чего на участке постоянно возникают пробки.
Сейчас движение трамваев не восстановлено.
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К слову, харьковчанка отказалась платить за проезд в общественном транспорте
Очевидцы рассказали, что женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.
"В 24 тролейбусе женщина отказалась платить за проезд со словами "все дорожает....", - говорится в сообщении.