Комунальники не можуть вирішити проблему 3-й рік

У Харкові біля житлових будинків ще три роки назал провалився каналізаційний колектор

Жителів району мучить сморід і вібрації, в будинках просто неможливо спати, доводиться ночувати в машинах, йдеться в сюжеті «Джедаї» на телеканалі 2+2.

Місцеві кажуть, що мало не в кожному будинку живуть маленькі діти, і з ними доводиться виходити на прогулянки в інші райони.

"Я прибираю дитяче крісло в багажник, стелю собі на задньому кріслі і сплю, але це не сон. Відстань від насосів досить велика, але вібрація відчувається», — каже мешканець будинку Олексій.

До слова, у Харкові евакуювали п'ятьох мешканців житлового будинку

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС у Харківській області.

На місці НП працювали два оперативні відділення рятувальників на автоцистернах і одне на автодрабині. У квартирі на 3-му поверсі горів диван, інші меблі та домашні речі на площі близько 4 кв. м.

В результаті диму на верхніх поверхах виникла загроза життю жителів.

Пожежники організували евакуацію і вивели п'ятьох людей.

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