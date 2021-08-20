У Харкові біля житлових будинків ще три роки назал провалився каналізаційний колектор
Жителів району мучить сморід і вібрації, в будинках просто неможливо спати, доводиться ночувати в машинах, йдеться в сюжеті «Джедаї» на телеканалі 2+2.
Місцеві кажуть, що мало не в кожному будинку живуть маленькі діти, і з ними доводиться виходити на прогулянки в інші райони.
"Я прибираю дитяче крісло в багажник, стелю собі на задньому кріслі і сплю, але це не сон. Відстань від насосів досить велика, але вібрація відчувається», — каже мешканець будинку Олексій.
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До слова, у Харкові евакуювали п'ятьох мешканців житлового будинку
Про це повідомили у прес-центрі ДСНС у Харківській області.
На місці НП працювали два оперативні відділення рятувальників на автоцистернах і одне на автодрабині. У квартирі на 3-му поверсі горів диван, інші меблі та домашні речі на площі близько 4 кв. м.
В результаті диму на верхніх поверхах виникла загроза життю жителів.
Пожежники організували евакуацію і вивели п'ятьох людей.
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