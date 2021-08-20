Коммунальщики не могут решить проблему уже 3-й год

В Харькове возле жилых домов еще три года назал провалился канализационный коллектор

Жителей района мучает вонь и вибрации, в домах просто невозможно спать, приходится ночевать в машинах, говорится в сюжете «Джедаи» на телеканале 2+2.

Местные говорят, что чуть ли не в каждом доме живут маленькие дети, и с ними приходится выходить на прогулки в другие районы.

«Я убираю детское кресло в багажник, стелю себе на заднем кресле и сплю, но это не сон. Расстояние от насосов довольно большое, но вибрация чувствуется», — говорит житель дома Алексей.

К слову, в Харькове эвакуировали пятерых жителей жилого дома

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС в Харьковской области.

На месте ЧП работали два оперативные отделения спасателей на автоцистернах и одно на автолестнице. В квартире на 3-м этаже горел диван, другая мебель и домашние вещи на площади около 4 кв. м.

В результате дыма на верхних этажах возникла угроза жизни жителей.

Пожарные организовали эвакуацию и вывели пятерых человек.

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