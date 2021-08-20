Пасажири харківської електрички поводилися потворно
У пабліку "Брутальний Золочів" розмістили відео.
"Електричка Харків-Золочів, у вагоні курити вважається норма, на зауваження ніякої реакції, вірніше реакція є тупо послали.
Мало того, що курять і бухають, так ще й все собі кидають під ноги, на весь вагон мати, там де їдять там і ср*ть", - написала пасажирка, яка зафіксувала неподобство.
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До слова, харків'янка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті
Очевидці розповіли, що жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.
"У 24 тролейбусі жінка відмовилася платити за проїзд зі словами" все дорожчає....",- йдеться в повідомленні.