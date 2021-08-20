Пасажири харківської електрички поводилися потворно

У пабліку "Брутальний Золочів" розмістили відео.

"Електричка Харків-Золочів, у вагоні курити вважається норма, на зауваження ніякої реакції, вірніше реакція є тупо послали.

Мало того, що курять і бухають, так ще й все собі кидають під ноги, на весь вагон мати, там де їдять там і ср*ть", - написала пасажирка, яка зафіксувала неподобство.

До слова, харків'янка відмовилася платити за проїзд у громадському транспорті

Очевидці розповіли, що жінка почала ображати кондуктора через його низький зріст.

"У 24 тролейбусі жінка відмовилася платити за проїзд зі словами" все дорожчає....",- йдеться в повідомленні.