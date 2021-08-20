Вот это наглость!

Пассажиры харьковской электрички вели себя безобразно

В паблике "Брутальный Золочев" разместили видео.

"Электричка Харьков-Золочев, в вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть тупо послали.

Мало того, что курят и бухают, так ещё и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и ср*т", - написала пассажирка, которая зафиксировала неподобство.

К слову, харьковчанка отказалась платить за проезд в общественном транспорте

Очевидцы рассказали, что женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.

"В 24 тролейбусе женщина отказалась платить за проезд со словами "все дорожает....", - говорится в сообщении.