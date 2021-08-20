Пассажиры харьковской электрички вели себя безобразно
В паблике "Брутальный Золочев" разместили видео.
"Электричка Харьков-Золочев, в вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть тупо послали.
Мало того, что курят и бухают, так ещё и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и ср*т", - написала пассажирка, которая зафиксировала неподобство.
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К слову, харьковчанка отказалась платить за проезд в общественном транспорте
Очевидцы рассказали, что женщина начала оскорблять кондуктора из-за его низкого роста.
"В 24 тролейбусе женщина отказалась платить за проезд со словами "все дорожает....", - говорится в сообщении.