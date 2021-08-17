У Харківській області очікуються грози
18 серпня в Харківській області буде мінлива хмарність.
Синоптики очікують грозу і дощі, температура повітря підніметься до +32 градусів.
Через грозу 18 серпня в Харківській області введено жовтий рівень небезпеки, погодні умови потенційно небезпечні для людей. Водночас продовжили надзвичайну пожежну небезпеку.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Батько Беленюка загинув за таємничих обставин, чемпіон розкрив подробиці: "Було інсценування"
Олена Кравець і Кошовий з Квартал 95 влаштували публічні "розбірки": "Ах, ось так..."
Ротару в сукні-вишиванці звернулася до фанатів перед поїздкою в Росію: "Яка ж ви..."
Олег Винник повідомив українкам радісну новину, фото: "Вовчиці будуть найщасливіші"
До слова, нещодавно харківські рятувальники звернулися до жителів
Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу було зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.
Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.
"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.
У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".
Також ми писали раніше, що масштабна пожежа в Харкові затягнулася на 18 годин: фото і деталі НП
Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнуло звалище, кадри НП: рятувальники кинули всі сили
Крім того Politeka писала, стихія забрала життя трьох харків'ян, Заява рятувальників