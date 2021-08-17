У Харківській області очікуються грози

18 серпня в Харківській області буде мінлива хмарність.

Синоптики очікують грозу і дощі, температура повітря підніметься до +32 градусів.

Через грозу 18 серпня в Харківській області введено жовтий рівень небезпеки, погодні умови потенційно небезпечні для людей. Водночас продовжили надзвичайну пожежну небезпеку.

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дождь, гроза, буря, непогода

До слова, нещодавно харківські рятувальники звернулися до жителів

Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу було зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.

Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.

"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.

У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".

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