В Харьковской области ожидаются грозы

18 августа в Харьковской области будет переменная облачность.

Синоптики ожидают грозу и дожди, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Из-за грозы 18 августа в Харьковской области введен желтый уровень опасности, погодные условия потенциально опасны для людей. В то же время продлили чрезвычайную пожарную опасность.

К слову, недавно харьковские спасатели обратились к жителям

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки был зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.

Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.

"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.

В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".

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