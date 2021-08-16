У Харкові спалахнула масштабна пожежа

Так, в районі Французького бульвару сталася пожежа.

Очевидці припускають, що сталося щось серйозне, так як у небо піднявся чорний дим.

Як повідомили місцеві телеграм-канали, на території приватного сектора на вулиці Семиградській сталася пожежа в господарській споруді.

На місце відразу направили два відділення пожежників.

Всі обстоятельтва НП з'ясовуються.

На Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Варто відзначити, що до Харкова прийшла африканська спека

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 16 і 17 серпня в результаті надходження спекотної повітряної маси з Північної Африки, в Харківській області очікується підвищення температури на 3-6 градусів, опадів в ці дні не передбачається.

16 серпня, небо буде ясним. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура вночі +15...+ 17°С, вдень – +30...+ 32°С.

17 серпня, очікується денна температура + 30...+ 35°С, без опадів.

Також ми писали раніше, що масштабна пожежа в Харкові затягнулася на 18 годин: фото і деталі НП

Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнуло звалище, кадри НП: рятувальники кинули всі сили

Крім того Politeka писала, стихія забрала життя трьох харків'ян, Заява рятувальників