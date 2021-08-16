В Харькове вспыхнул масштабный пожар

Так, в районе Французского бульвара произошел пожар.

Очевидцы предполагают, что случилось что-то серьезное, так как в небо поднялся черный дым.

Как сообщили местные телеграм-каналы, на территории частного сектора на улице Семиградской произошел пожар в хозяйственной постройке.

На место сразу направили два отделения пожарных.

Все обстоятельтва ЧП выясняются.

На Харьковщине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Стоит отметить, что в Харьков пришла африканская жара

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 16 и 17 августа в результате поступления жаркой воздушной массы из Северной Африки, в Харьковской области ожидается повышение температуры на 3–6 градусов, осадков в эти дни не предвидится.

16 августа, небо будет ясным. Ветер северо-восточный, 3 - 8 м/с. Температура ночью +15...+17°С, днем – +​​30...+32°С.

17 августа, ожидается дневная температура +​​30...+35°С, без осадков.

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