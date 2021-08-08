На Харків обрушилася крижана буря

Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Так, в суботу, 7 серпня, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.

"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і Великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.



Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

До слова, ураган з дощем і грозами обрушився не тільки на Харків, а й на всю Україну.

Кадри наслідків стихії публікують в мережі.

Так, від негоди найбільше постраждали західні регіони країни.

"Я такого ще не бачила", - написала мешканка міста Ланівці, що на Тернопільщині, опублікувавши фото граду незвичайної форми.





А ось на Львівщині випав град розміром з вишню. В області зараз знеструмлено 18 населених пунктів.

Жителі Волині зараз підраховують збитки. У селищі Ратне та навколишніх територіальних громадах вирувала негода.

Ураган виривав з коренем дерева, зірвав дахи з будинків. Градом також побило авто людей.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.

Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.