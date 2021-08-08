На Харьков обрушилась ледяная буря

Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.

"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.



Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

К слову, ураган с дождем и грозами обрушился не только на Харьков, но и на всю Украину.

Кадры последствий стихии публикуют в сети.

Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.

"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.





А вот на Львовщине выпал град размером с вишню. В области сейчас обесточено 18 населённых пунктов.

Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.

Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.