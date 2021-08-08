На Харьков обрушилась ледяная буря
Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.
"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.
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Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
К слову, ураган с дождем и грозами обрушился не только на Харьков, но и на всю Украину.
Кадры последствий стихии публикуют в сети.
Так, от непогоды больше всего пострадали западные регионы страны.
"Я такого еще не видела", - написала жительница города Лановцы, что на Тернопольщине, опубликовав фото града необычной формы.
А вот на Львовщине выпал град размером с вишню. В области сейчас обесточено 18 населённых пунктов.
Жители Волыни сейчас подсчитывают убытки. В поселке Ратное и окружающих территориальных общинах бурлила непогода.
Ураган вырывал с корнем деревья, сорвал крыши с домов. Градом также побило авто людей.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.