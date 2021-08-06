Харків'ян попередили про погіршення погодних умов
Про це повідомили в Харківському гідрометцентрі.
Так, сьогодні, 6 серпня, на Харківщині буде хмарно, вдень прогнозується короткочасний дощ, грози і місцями навіть град.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.
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Температура повітря вдень у Харкові досягне + 33-35 градусів, в області очікується від 31 до 36 градусів.
До слова, у Харкові помітили торнадо.
Відео природного явища опублікували в місцевому телеграм-каналі.
"Торнадо був помічений біля Французького бульвару", - йдеться в повідомленні.
"ось і до нас дісталися катаклізми", "це пиловий вихор, такі часто бувають, нічого в ньому страшного немає", " Тю, ви що, ніколи торнадо не бачили?", "вони вже давно у нас аномально теплі зими, зрушення пір року і тд", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
Відео з місця, де вирувала стихія в Харкові, можна побачити тут.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
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