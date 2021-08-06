Харьковчан предупредили об ухудшении погодных условий

Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.

Так, сегодня , 6 августа, на Харьковщине будет облачно, днем прогнозируется кратковременный дождь, грозы и местами даже град.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Харькове достигнет +33-35 градусов, в области ожидается от 31 до 36 градусов.

К слову, в Харькове заметили торнадо.

Видео природного явления опубликовали в местном телеграм-канале.

"Торнадо был замечен возле Французского бульвара", - говорится в сообщении.

"вот и до нас добрались катаклизмы", "Это пылевой вихрь, такие часто бывают, ничего в нем страшного нет", "Тю, вы что, никогда торнадо не видели?", "они уже давно у нас аномально тёплые зимы, сдвиги времён года и тд", - пишут в комментариях пользователи сети.

Видео с места, где бушевала стихия в Харькове, можно увидеть здесь.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.