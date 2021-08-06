Харьковчан предупредили об ухудшении погодных условий
Об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Так, сегодня , 6 августа, на Харьковщине будет облачно, днем прогнозируется кратковременный дождь, грозы и местами даже град.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.
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Температура воздуха днем в Харькове достигнет +33-35 градусов, в области ожидается от 31 до 36 градусов.
К слову, в Харькове заметили торнадо.
Видео природного явления опубликовали в местном телеграм-канале.
"Торнадо был замечен возле Французского бульвара", - говорится в сообщении.
"вот и до нас добрались катаклизмы", "Это пылевой вихрь, такие часто бывают, ничего в нем страшного нет", "Тю, вы что, никогда торнадо не видели?", "они уже давно у нас аномально тёплые зимы, сдвиги времён года и тд", - пишут в комментариях пользователи сети.
Видео с места, где бушевала стихия в Харькове, можно увидеть здесь.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.