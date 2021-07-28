У Харківській області п'яний водій наїхав на двох підлітків і поїхав

Про це повідомляється на сайті поліції Харківщини.

Так, в смт Вільча Чугуївського району водій на "ВАЗ 2106" наїхав на 14 і 15-річних хлопців, які йшли по узбіччю.

З місця ДТП чоловік зник. Постраждалих у тяжкому стані відправили до лікарні.

Автомобіль знайшли вже через 15 хвилин разом з водієм за межами смт. Водієм виявився 65-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння.

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області сталася смертельна аварія.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС Харківщини.

На дорозі зіткнулися "Daewoo Sens" і вантажівка "МАЗ".

Рятувальники змили паливо з дороги та дістали легковика тіло водія 74 років та 61-річної пасажирки.

На місці події працювали рятувальники на аварійно-рятувальній машині.

Обставини аварії встановлюються.

До слова, у Харкові зіткнулися трамваї, фото з місця ДТП:"рух зупинився".

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