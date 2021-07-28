В Харьковской области пьяный водитель наехал на двух подростков и уехал
Об этом сообщается на сайте полиции Харьковщины.
Так, в пгт Вильча Чугуевского района водитель на “ВАЗ 2106” наехал на 14 и 15-летних парней, которые шли по обочине.
С места ДТП мужчина скрылся. Пострадавших в тяжелом состоянии отправили в больницу.
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Автомобиль нашли уже через 15 минут вместе с водителем за пределами пгт. Водителем оказался 65-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области произошла смертельная авария.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.
На дороге столкнулись "Daewoo Sens" и грузовик "МАЗ".
Спасатели смыли топливо с дороги и достали легковика тело водителя 74 лет и 61-летней пассажирки.
На месте происшествия работали спасатели на аварийно-спасательной машине.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
К слову, в Харькове столкнулись трамваи, фото с места ДТП: "движение остановилось".
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