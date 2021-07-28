В Харьковской области пьяный водитель наехал на двух подростков и уехал

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковщины.

Так, в пгт Вильча Чугуевского района водитель на “ВАЗ 2106” наехал на 14 и 15-летних парней, которые шли по обочине.

С места ДТП мужчина скрылся. Пострадавших в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Автомобиль нашли уже через 15 минут вместе с водителем за пределами пгт. Водителем оказался 65-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области произошла смертельная авария.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

На дороге столкнулись "Daewoo Sens" и грузовик "МАЗ".

Спасатели смыли топливо с дороги и достали легковика тело водителя 74 лет и 61-летней пассажирки.

На месте происшествия работали спасатели на аварийно-спасательной машине.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

К слову, в Харькове столкнулись трамваи, фото с места ДТП: "движение остановилось".

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