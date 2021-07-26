У Харківській багатоповерхівці обірвався ліфт

НП сталася в одному з під'їздів 9-поверхового будинку на вулиці Золочівській.

Про подію повідомили в соцмережах очевидці.

"Це другий раз за рік в цьому ж під'їзді! Після першого падіння, на жаль, ніхто і нічого не зробив для усунення цієї поломки. І ось сьогодні ліфт обірвався, а жінка — в четвертій невідкладній", – написав один з харківських Telegram-каналів.

"70-річну жінку доставили в 4-у невідкладну допомогу. У неї легка черепно-мозкова травма", - розповів Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

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Трьох хлопців і дівчину помітили на даху Старої багатоповерхової будівлі.

На даху старої будівлі з характерною архітектурою можна було помітити молодих людей.

Один з них з рюкзаком на спині сидить на краю даху, поруч звісивши ноги вниз розташувалася дівчина.

Другий просто дивиться вниз, а третій махає перехожим внизу.

Молоді люди зважилися на таке нерозсудливість заради відео в соцмережі.

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