В харьковской многоэтажке оборвался лифт
ЧП произошло в одном из подъездов 9-этажного дома на улице Золочевской.
О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.
“Это второй раз за год в этом же подъезде! После первого падения, к сожалению, никто и ничего не предпринял для устранения этой поломки. И вот сегодня лифт оборвался, а женщина — в четвертой неотложке”, – написал один из харьковских Telegram-каналов.
“70-летнюю женщину доставили в 4-ю неотложку. У нее легкая черепно-мозговая травма”, – рассказал Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
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Напомним, в Харькове подростки забрались на крышу высотки
Троих парней и девушку заметили на крыше старого многоэтажного здания.
На крыше старого здания с характерной архитектурой можно было заметить молодых людей.
Один из них с рюкзаком на спине сидит на краю крыши, рядом свесив ноги вниз расположилась девушка.
Второй просто смотрит вниз, а третий машет прохожим внизу.
Молодые люди решились на такое безрассудство ради видео в соцсети.
Также мы писали ранее, что девочка упала в шахту лифта: «врачи делают все возможное», фото
Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".
Кроме того Politeka писала, что в Харькове подростки забрались на крышу высотки ради "эффектного" видео: жуткие кадры.