В харьковской многоэтажке оборвался лифт

ЧП произошло в одном из подъездов 9-этажного дома на улице Золочевской.

О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

“Это второй раз за год в этом же подъезде! После первого падения, к сожалению, никто и ничего не предпринял для устранения этой поломки. И вот сегодня лифт оборвался, а женщина — в четвертой неотложке”, – написал один из харьковских Telegram-каналов.

“70-летнюю женщину доставили в 4-ю неотложку. У нее легкая черепно-мозговая травма”, – рассказал Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Напомним, в Харькове подростки забрались на крышу высотки

Троих парней и девушку заметили на крыше старого многоэтажного здания.

На крыше старого здания с характерной архитектурой можно было заметить молодых людей.

Один из них с рюкзаком на спине сидит на краю крыши, рядом свесив ноги вниз расположилась девушка.

Второй просто смотрит вниз, а третий машет прохожим внизу.

Молодые люди решились на такое безрассудство ради видео в соцсети.

Также мы писали ранее, что девочка упала в шахту лифта: «врачи делают все возможное», фото

Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".

Кроме того Politeka писала, что в Харькове подростки забрались на крышу высотки ради "эффектного" видео: жуткие кадры.