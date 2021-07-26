У Харківській області на ставку потонула молода дівчина
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Повідомлення про загибель 18-річної дівчини надійшло до Служби порятунку 24 липня.
Рятувальники близько доби шукали тіло дівчини під водою і тільки лише 25 липня їм вдалося знайти і доставити до берега тіло загиблої.
Наразі равоохоронці проводять за даним фактом слідчі дії.
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Нагадаємо, раніше в Харківській області потонула людина
Як повідомили в місцевому телеграм-каналі чоловік пішов зануритися, пірнув і зник з поля зору.
"На Безлюдівці-1 потонув чоловік, хв 30-40 тому пішов зануритися , пірнув і все .. Друзі почали кричати, пірнали все марно..",- йдеться в повідомленні.
"Взагалі безлюд-вир сатани! Особливо на місцях кар'єрів", "20 Червня ще дівчинка потонула на цій же Безлюдівці", " Спазм судин і привіт!Чому люди не хочуть себе берегти, ну хоч елементарно!?", "Не можна недооцінювати природу. Шкода людину", - пишуть в коментарях.
До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".