В Харьковской области в пруду утонула молодая девушка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о гибели 18-летней девушки поступило в Службу спасения 24 июля.

Спасатели около суток искали тело девушки под водой и только лишь 25 июля им удалось найти и доставить к берегу тело погибшей.

Сейчас равоохранители проводят по данному факту следственные действия.

Напомним, ранее в Харьковской области утонул человек

Как сообщили в местном телеграм-канале мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.

"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.

"Вообще безлюд - омут сатаны! Особенно на местах карьеров", "20 июня ещё девочка утонула на этой же безлюдовке", "Спазм сосудов и привет!Почему люди не хотят себя беречь,ну хоть элементарно!?", "Нельзя недооценивать природу. Шкода людину", - пишут в комментариях.

К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".