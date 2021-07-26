В Харьковской области в пруду утонула молодая девушка
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о гибели 18-летней девушки поступило в Службу спасения 24 июля.
Спасатели около суток искали тело девушки под водой и только лишь 25 июля им удалось найти и доставить к берегу тело погибшей.
Сейчас равоохранители проводят по данному факту следственные действия.
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Напомним, ранее в Харьковской области утонул человек
Как сообщили в местном телеграм-канале мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.
"Вообще безлюд - омут сатаны! Особенно на местах карьеров", "20 июня ещё девочка утонула на этой же безлюдовке", "Спазм сосудов и привет!Почему люди не хотят себя беречь,ну хоть элементарно!?", "Нельзя недооценивать природу. Шкода людину", - пишут в комментариях.
К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".