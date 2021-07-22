У Харкові з вікна випала дворічна дитина

Про це повідомили в Харківському райуправлінні поліції.

З'ясувалося, що поки батько займався домашніми справами, коли дитина вибралася на підвіконня і сперлася об москітну сітку, яка не витримала вагу малятка.

Дівчинка впала на землю з вікна першого поверху.

На щастя, дитина отримала незначні пошкодження і після огляду медиками повернулася додому.

Правоохоронці склали на батька дитини адміністративний протокол за ч. 1 ст 184 ("невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей").

Горе-батькові загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.

Важливо відзначити, що більшість випадків дитячого травматизму пов'язані з недоглядом дорослих. І недогляд тут не тільки в тому, що малюк залишається без уваги мами чи тата, але і в тому, що відкриті вікна в квартирі нічим не захищені.

Найпростіший віконний обмежувач - так звана Гребінка, за допомогою якої віконце можна відкрити лише на невелику ширину.

Нагадаємо, що недавно 16-річний студент загинув, випавши з балкона.

Крім того, як повідомляла Politeka, в Харкові пенсіонер випав з вікна на 6-му поверсі.

Також Politeka писала, що діти випали з вікна під час гри, дорослі недогледіли.