У Харкові з вікна випала дворічна дитина
Про це повідомили в Харківському райуправлінні поліції.
З'ясувалося, що поки батько займався домашніми справами, коли дитина вибралася на підвіконня і сперлася об москітну сітку, яка не витримала вагу малятка.
Дівчинка впала на землю з вікна першого поверху.
На щастя, дитина отримала незначні пошкодження і після огляду медиками повернулася додому.
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Правоохоронці склали на батька дитини адміністративний протокол за ч. 1 ст 184 ("невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей").
Горе-батькові загрожує штраф від 850 до 1700 гривень.
Важливо відзначити, що більшість випадків дитячого травматизму пов'язані з недоглядом дорослих. І недогляд тут не тільки в тому, що малюк залишається без уваги мами чи тата, але і в тому, що відкриті вікна в квартирі нічим не захищені.
Найпростіший віконний обмежувач - так звана Гребінка, за допомогою якої віконце можна відкрити лише на невелику ширину.
Нагадаємо, що недавно 16-річний студент загинув, випавши з балкона.
Крім того, як повідомляла Politeka, в Харкові пенсіонер випав з вікна на 6-му поверсі.
Також Politeka писала, що діти випали з вікна під час гри, дорослі недогледіли.