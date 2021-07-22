В Харькове из окна выпал двухлетний ребенок

Об этом сообщили в Харьковском райуправлении полиции.

Выяснилось, что пока отец занимался домашними делами, когда кроха выбралась на подоконник и оперлась о москитную сетку, которая не выдержала вес малышки.

Девочка упала на землю из окна первого этажа.

К счастью, малышка получила незначительные повреждения и после осмотра медиками вернулась домой.

Правоохранители составили на отца ребенка административный протокол по ч. 1 ст 184 ("невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей").

Горе-отцу грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Важно отметить, что большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых. И недосмотр здесь не только в том, что малыш остается без внимания мамы или папы, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.

Самый простой оконный ограничитель - так называемая гребенка, с помощью которой окошко можно приоткрыть лишь на небольшую ширину.

Напомним, что ранее 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что дети выпали из окна во время игры, взрослые недоглядели.