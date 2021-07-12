У Харкові електричка переїхала юного хлопця
Про це повідомляється в оперативному зведенні ХОДА.
Вночі 11 липня на залізничному переїзді «6 кілометр» електропоїзд переїхав молодого чоловіка, який лежав на рейках.
Від отриманих травм потерпілий одразу помер на місці. Через подію рух поїздів зупинили.
Затримка в маршруті становила понад півтори години.
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Правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії.
Нагадаємо, що на Харківському ж\д вокзалі були нібито закриті каси - утворилася величезна черга.
Люди не могли купити квитки на електрички приміського напрямку.
Про це стало відомо завдяки публікації в місцевому Telegram-каналі.
"На ЖД вокзалі закриті каси Північного термінал для електричок Харків-Козача Лопань. І про це ніде не написано. Ти заходиш в термінал, де температура як в сауні, ескалатори не працюють, шукаєш вгору-вниз, там дізнаєшся інформацію і йдеш назад в каси, які на вулиці. Черги не видно ні кінця ні краю", - йдеться в повідомленні.
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