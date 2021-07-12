В Харькове электричка переехала юного парня

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Ночью 11 июля на железнодорожном переезде «6 километр» электропоезд переехал молодого человека, который лежал на рельсах.

От полученных травм потерпевший сразу скончался на месте. Из-за происшествия движение поездов остановили.

Задержка в маршруте составляла более полутора часа.

Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Напомним, что на харьковском ж\д вокзале были якобы закрыты кассы - образовалась огромная очередь.

Люди не могли купить билеты на электрички пригородного направления.

Об этом стало известно благодаря публикации в местном Telegram-канале.

"На ЖД вокзале закрыты кассы северного терминал для электричек Харьков-Козачья Лопань. И об этом нигде не написано. Ты заходишь в терминал, где температура как в сауне, эскалаторы не работают, ищешь вверх-вниз, там узнаешь информацию и идёшь назад в кассы, которые на улице. Очереди не видно ни конца ни края", - говорится в сообщении.

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