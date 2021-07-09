Як він виглядає

У Харківській області розшукують злочинця

Інформацію про розшук підозрюваного підтвердили в поліції.

7 липня о 19: 34 до поліції надійшло повідомлення, що на полі соняшників біля села Бобрівка Харківського району чоловік намагався зґвалтувати літню жінку.

Відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.

Прикмети підозрюваного: зріст 160-170 см, Вік 20-25 років, худий з засмаглою шкірою, темний колір волосся.

Був одягнений у темну футболку, блакитні джинсові шорти, білі кросівки.

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Нагадаємо, у Харкові із зали суду втік злочинець

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харків".

В Апеляційному суді на вул. Небесної Сотні, іноземця знімали з домашнього арешту, щоб відправити на батьківщину до Туреччини у в'язницю. Однак після оголошення вироку, чоловік вискочив із залу суду і втік.

У Харкові оголосили план" Сирена", на виїздах з міста перевіряють транспортні засоби.

"...але судячи з бігу, мужик вже давно добіг до Нью-Йорка",-іронізують в телеграм-каналі.

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