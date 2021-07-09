У Харківській області розшукують злочинця
Інформацію про розшук підозрюваного підтвердили в поліції.
7 липня о 19: 34 до поліції надійшло повідомлення, що на полі соняшників біля села Бобрівка Харківського району чоловік намагався зґвалтувати літню жінку.
Відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.
Прикмети підозрюваного: зріст 160-170 см, Вік 20-25 років, худий з засмаглою шкірою, темний колір волосся.
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Був одягнений у темну футболку, блакитні джинсові шорти, білі кросівки.
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Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харків".
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