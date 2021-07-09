Как он выглядит

В Харьковской области разыскивают преступника

Информацию о розыске подозреваемого подтвердили в полиции.

7 июля в 19:34 в полицию поступило сообщение, что на поле подсолнечников возле села Бобровка Харьковского района мужчина пытался изнасиловать пожилую женщину.

Открыто криминальное производств, начато досудебное расследование.

Приметы подозреваемого: рост 160-170 см, возраст 20-25 лет, худой с загорелой кожей, темный цвет волос.

Был одет в темную футболку, голубые джинсовые шорты, белые кроссовки.

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Напомним, в Харькове из зала суда сбежал преступник

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков".

В апелляционном суде на ул. Небесной сотни, иностранца снимали с домашнего ареста, чтобы отправить на родину в Турцию в тюрьму. Однако после оглашения приговора, мужчина выскочил из зала суда и сбежал.

В Харькове объявили план "Сирена", на выездах из города проверяют транспортные средства.

"...но судя по бегу, мужик уже давно добежал до Нью-Йорка", - иронизируют в телеграм-канале.

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