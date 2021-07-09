В Харьковской области разыскивают преступника
Информацию о розыске подозреваемого подтвердили в полиции.
7 июля в 19:34 в полицию поступило сообщение, что на поле подсолнечников возле села Бобровка Харьковского района мужчина пытался изнасиловать пожилую женщину.
Открыто криминальное производств, начато досудебное расследование.
Приметы подозреваемого: рост 160-170 см, возраст 20-25 лет, худой с загорелой кожей, темный цвет волос.
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Был одет в темную футболку, голубые джинсовые шорты, белые кроссовки.
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Напомним, в Харькове из зала суда сбежал преступник
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков".
В апелляционном суде на ул. Небесной сотни, иностранца снимали с домашнего ареста, чтобы отправить на родину в Турцию в тюрьму. Однако после оглашения приговора, мужчина выскочил из зала суда и сбежал.
В Харькове объявили план "Сирена", на выездах из города проверяют транспортные средства.
"...но судя по бегу, мужик уже давно добежал до Нью-Йорка", - иронизируют в телеграм-канале.
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