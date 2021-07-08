На харківському ринку з'явився "водоспад"

Про це повідомили очевидці в соціальних мережах.

Так, через прорив труби по вулиці Валентинівській все затопило.

"Слідом за штучними каналами, озерами, ставками і гейзерами, водоканал пішов ще далі, і відкрив перший в Харкові штучний водоспад прямо на ринку. З похмурого сірого мегаполісу Харків перетворюється на блискучий оазис", - пишуть харків'яни.

На відео можна побачити, як вода водоспадом стікає в яму, яку нещодавно вирили комунальниками.

Нагадаємо, у Харкові пограбували храм

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

За словами правоохоронців, 7 липня о 00: 46 на пульт поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації в приміщенні храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Через 4 хвилини поліцейські були вже на місці. У храмі були виявили сліди злому на вхідних дверях.

В цей же час невідомий вистрибнув з вікна і почав тікати. Поліцейським довелося застосувати зброю, зробивши попереджувальний постріл вгору.

З'ясувалося, що затриманий 30-річний харків'янини раніше тричі притягувався до відповідальності.

Затриманий був переданий слідчо-оперативній групі.

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