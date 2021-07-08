На харьковском рынке появился "водопад"

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, из-за прорыва трубы по улице Валентиновской все затопило.

«Вслед за искусственными каналами, озерами, прудами и гейзерами, водоканал пошел еще дальше, и открыл первый в Харькове искусственный водопад прямо на рынке. Из мрачного серого мегаполиса Харьков превращается в блестящий оазис", - пишут харьковчане.

На видео можно увидеть, как вода водопадом стекает в яму, которую недавно вырыли коммунальщиками.

Напомним, в Харькове ограбили храм

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам правоохранителей, 7 июля в 00:46 на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Через 4 минуты полицейские были уже на месте. В храме были обнаружили следы взлома на входной двери.

В это же время неизвестный выпрыгнул из окна и начал убегать. Полицейским пришлось применить оружие, произведя предупредительный выстрел вверх.

Выяснилось, что задержанный 30-летний харьковчанини ранее трижды привлекался к ответственности.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе.

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