У Харківській області влаштували погоню за чоловіком

Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.

Співробітники Харківського прикордонного загону затримали чергового порушника.

У Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що порушником виявився 75-річний житель міста Дніпро.

Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.

"Прикордонний загін отримав інформацію, що до кордону рухається невідомий. Відшукати в полі чоловіка вдалося завдяки тепловізору. Прилад показав, що чоловік сховався в кущах, недалеко від кордону", - зазначили відомстві.

Нагадаємо, у Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві

З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.

Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.

Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.

Дитину передали співробітникам поліції.

Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.

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