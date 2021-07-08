У Харківській області влаштували погоню за чоловіком
Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.
Співробітники Харківського прикордонного загону затримали чергового порушника.
У Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що порушником виявився 75-річний житель міста Дніпро.
Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Фігура Кароль в колготах і чорному боді викликала подив: "Тіна в своєму тілі, без фотошопу"
Грандіозне шоу "Співають всі", стало відомо чи будуть Винник і Тіна Кароль: "Згадайте скандал..."
Стрілянина прогриміла в Києві, є поранені: перші деталі і кадри НП
Автобуси з дітьми розбилися на українській трасі, багато постраждалих: кадри з місця ДТП
"Прикордонний загін отримав інформацію, що до кордону рухається невідомий. Відшукати в полі чоловіка вдалося завдяки тепловізору. Прилад показав, що чоловік сховався в кущах, недалеко від кордону", - зазначили відомстві.
Нагадаємо, у Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві
З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.
Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.
2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.
Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.
Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Дитину передали співробітникам поліції.
Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.
Також ми писали раніше, що 13-річна внучка безслідно зникла: бабуся харків'янки звернулася за допомогою
Як повідомляла Politeka, другу добу немає звісток: харків'ян просять допомогти у пошуках жінки
Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.