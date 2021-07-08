В Харьковской области устроили погоню за мужчиной

Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.

Сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали очередного нарушителя.

В Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что нарушителем оказался 75-летний житель города Днепр.

Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.

"Пограничный отряд получил информацию, что к границе движется неизвестный. Отыскать в поле мужчину удалось благодаря тепловизору. Прибор показал, что мужчина схоронился в кустах, недалеко от границы", - отметили ведомстве.

Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве

Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.

Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.

Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.

Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.

Ребенка передали сотрудникам полиции.

Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.

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