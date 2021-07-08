В Харьковской области устроили погоню за мужчиной
Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.
Сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали очередного нарушителя.
В Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что нарушителем оказался 75-летний житель города Днепр.
Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Ушел из жизни актер Роберт Дауни, первые подробности трагедии: "Страдал от болезни..."
Автобусы с детьми разбились на украинской трассе, много пострадавших: кадры с места ДТП
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной..."
"Пограничный отряд получил информацию, что к границе движется неизвестный. Отыскать в поле мужчину удалось благодаря тепловизору. Прибор показал, что мужчина схоронился в кустах, недалеко от границы", - отметили ведомстве.
Напомним, в Харькове искали 6-летнего ребенка, которого живет в Полтаве
Со 2 июля мальчика искали родители, волонтеры и правоохранители.
Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
2 июля ребенок вышел из дома в Полтаве и пропал.
Обнаружили его вечером в тот же день возле автобусной остановки в Харькове.
Нацгвардия, патрулировавшая территорию на ж\д станции Харькова, заметили возле маленького мальчика без сопровождения взрослых.
Ребенка передали сотрудникам полиции.
Как 6-летний ребенок из Полтавы оказался в Харькове на данный момент неизвестно.
Также мы писали ранее, что 13-летняя внучка бесследно пропала: бабушка харьковчанки обратилась за помощью
Как сообщала Politeka, вторые сутки нет вестей: харьковчан просят помочь в поисках женщины
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.