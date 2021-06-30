На одному з пляжів міста Ізюм потонула дитина

Медики швидкої проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося, передає "Слобідський край".

Тіло загиблого хлопчика направлено в морг.

За попередньою інформацією, 4-річна дитина відпочивала на одному з місцевих пляжів з бабусею, мамою і сестрою мами. Хлопчик пішов купатися з бабусею і потонув.

Дитину швидко знайшли, не була потрібна допомога водолазів.



За фактом події слідчими було відкрито кримінальне провадження (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок»).

Нагадаємо, в Харківській області потонула людина

Чоловік пішов зануритися, пірнув і зник з поля зору.

"На Безлюдівці-1 потонув чоловік, хв 30-40 тому пішов зануритися , пірнув і все .. Друзі почали кричати, пірнали все марно..",- йдеться в повідомленні.

"Взагалі безлюд-вир сатани! Особливо на місцях кар'єрів", "20 Червня ще дівчинка потонула на цій же Безлюдівці", " Спазм судин і привіт!Чому люди не хочуть себе берегти, ну хоч елементарно!?", "Не можна недооцінювати природу. Шкода людину", - пишуть в коментарях.

До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".