У Харкові пожежа в квартирі закінчилася трагедією
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили на Facebook-сторінці ДСНС області.
Інцидент стався 26 червня. Квартира спалахнула на Холодногірському районі.
"До місця події відразу виїхали 2 Відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття пожежників горіла кімната і частина коридору на площі 15 кв. м", - йдеться в повідомленні.
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На місці було виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка.
За попередньою інформацією, причиною загоряння стало коротке замикання електричної мережі.
Варто відзначити, що зРеді основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.
Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.