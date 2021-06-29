В Харькове пожар в квартире закончился трагедией

Как передает Politeka.net, подробности сообщили на Facebook-страничке ГСЧС области.

Инцидент произошел 26 июня. Квартира вспыхнула на Холодногорском районе.

"К месту происшествия сразу выехали 2 отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горела комната и часть коридора на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

В квартире также было обнаружено тело погибшего 55-летнего мужчины.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.



