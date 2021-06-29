У Харкові загорівся пасажирський автобус
Як передає Politeka.net, кадри і подробиці з місця НП повідомляють очевидці в мережі.
За попередньою інформацією, інцидент стався на 65 маршруті.
Спочатку повідомлялося, що в салоні маршрутки знаходився один водій, який встиг вискочити, коли загорівся Кондиціонер, але пізніше очевидці повідомили, що пасажири в автобусі все-таки були.
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"Навіть хтось, схоже, підвернув або зламав ногу", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "віха".
Ліквідувати пожежу вдалося двом пожежним машинам, але від автобуса залишився лише корпус.
Зазначимо, що з початку 2021 в Україні зафіксовано понад 800 випадків загоряння транспортних засобів
Рятувальники закликають водіїв вчасно проводити технічне обслуговування транспортних засобів, не користуватися несправними автомобілями, обладнати автомобілі первинними засобами гасіння та аптечкою.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.
Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.