От автобуса почти ничего не осталось...

В Харькове загорелся пассажирский автобус

Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места ЧП сообщают очевидцы в сети.

По предварительной информации, инцидент произошел на 65 маршруте.

Сначала сообщалось, что в салоне маршрутки находился один водитель, который успел выскочить, когда загорелся кондиционер, но позже очевидцы сообщили, что пассажиры в автобусе все-таки были.

"Даже кто-то, похоже, подвернул или сломал ногу", - говорится в сообщении Telegram-канала "Веха".

Ликвидировать пожар удалось двум пожарным машинам, но от автобуса остался лишь корпус.





Отметим, что с начала 2021 в Украине зафиксировано более 800 случаев возгорания транспортных средств

Спасатели призывают водителей вовремя проводить техническое обслуживание транспортных средств, не пользоваться неисправными автомобилями, оборудовать автомобили первичными средствами тушения и аптечкой.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.