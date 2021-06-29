В Харькове загорелся пассажирский автобус

Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места ЧП сообщают очевидцы в сети.

По предварительной информации, инцидент произошел на 65 маршруте.

Сначала сообщалось, что в салоне маршрутки находился один водитель, который успел выскочить, когда загорелся кондиционер, но позже очевидцы сообщили, что пассажиры в автобусе все-таки были.

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"Даже кто-то, похоже, подвернул или сломал ногу", - говорится в сообщении Telegram-канала "Веха".

Ликвидировать пожар удалось двум пожарным машинам, но от автобуса остался лишь корпус.


Отметим, что с начала 2021 в Украине зафиксировано более 800 случаев возгорания транспортных средств

Спасатели призывают водителей вовремя проводить техническое обслуживание транспортных средств, не пользоваться неисправными автомобилями, оборудовать автомобили первичными средствами тушения и аптечкой.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.