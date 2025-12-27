Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стала доступна в рамках нового социального проекта, который реализуют совместно областные структуры и общины, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на людей преклонных лет, которые из-за войны войны и финансовых трудностей оказались без достаточной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах с минимальными доходами, проблемами со здоровьем или ограниченной мобильностью.

Основной упор сделан на адресную доставку продуктовых наборов. Волонтеры формируют свертки из базовых товаров и передают их непосредственно домой тем, кто не может самостоятельно посетить пункты выдачи. Такой формат уменьшает физическую нагрузку и снижает риск самочувствия.

Отдельное направление предусматривает денежную поддержку для семей переселенцев, в составе которых пожилые люди. Средства используются на питание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Приоритет отдают тем, кто выехал из районов активных боевых действий или потерял постоянный заработок.

Социальные специалисты дополнительно предоставляют консультации. Они объясняют порядок оформления заявлений, помогают с субсидиями и проверяют документы во избежание задержек.

В местных властях отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку самых уязвимых жителей и обеспечение доступа к необходимым ресурсам.

Стоит также отметить, что получателям советуют заранее уточнять графики, готовить документы, а также обращаться в органы соцзащиты для детальной информации о доступных видах поддержки.

